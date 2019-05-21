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Факти / Україна / Політика

Підписання указу про розпуск Ради можуть відстрочити – Богдан

Підписання і публікація указу про розпуск парламенту можуть бути відстрочені для того, щоб нардепи ухвалили зміни до закону про вибори.

Підписання указу про розпуск Ради можуть відстрочити – Богдан

Позачергове засідання Верховної Ради для розгляду змін до закону про вибори до парламенту може відбутися 22 травня.

Можливість відповідного звернення про скликання засідання до глави парламенту Андрія Парубія розглядає президент України Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим підписання і публікація указу про розпуск парламенту можуть бути відкладені на кілька днів для того, щоб підписати і опублікувати ухвалені на позачерговому засіданні парламенту рішення, розповів його радник Андрій Богдан.

Читайте: Законопроект про імпічмент обговорять з народом і внесуть у Раду – Богдан

Нагадаємо, Зеленський провів із лідерами фракцій Верховної Ради консультації щодо проведення дострокових виборів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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