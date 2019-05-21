PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Внеочередные выборы состоятся 21 или 28 июля

Президент Украины Владимир Зеленский провел с лидерами фракций Верховной Рады консультации о проведении досрочных выборов.

Внеочередные выборы состоятся 21 или 28 июля

Досрочные выборы в Верховную Раду могут пройти 21 или 28 июля. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций.

Читайте: Досрочные выборы в Раду невозможно остановить после указа президента – ЦИК

– Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля, – отметила Геращенко.

Напомним, внеочередные парламентские выборы должны пройти в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Источник: 112 Украина

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Внеочередное заседание Рады: зачем Парубий созывает нардепов
Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы
Досрочные выборы: кому выгодно менять избирательное законодательство
Встреча Зеленского с лидерами фракций: 5 ключевых моментов
Отставка Гроймана: кто может стать следующим премьер-министром
Советник Зеленского назвал вероятную дату перевыборов – 21 июля
Роспуск Верховной Рады – реакция ЕС
Роспуск парламента: почему юридически сомнительно
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка