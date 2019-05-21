Президент Украины Владимир Зеленский провел с лидерами фракций Верховной Рады консультации о проведении досрочных выборов.

Досрочные выборы в Верховную Раду могут пройти 21 или 28 июля. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций.

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– Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля, – отметила Геращенко.

Напомним, внеочередные парламентские выборы должны пройти в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.