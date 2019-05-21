Президент України Володимир Зеленський провів із лідерами фракцій Верховної Ради консультації щодо проведення дострокових виборів.

Дострокові вибори до Верховної Ради можуть пройти 21 або 28 липня. Про це розповіла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко після консультацій президента України Володимира Зеленського з лідерами фракцій.

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– Наскільки ми розуміємо, новий президент планує випустити відповідний указ не сьогодні, а в найближчі дні для того, аби дотримати цей термін, щоб вибори пройшли в неділю через 60 днів. Це буде або 21 липня, або 28 липня, – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори повинні пройти в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.