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Факты / Украина / Политика

Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №303/2019 О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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В указе говорится, что он выдан на основании ч. 2 ст. 77, чч. 6,7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и в соответствии с пп 7 и 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.

Указ президента Украины постановляет:

  1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
  2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.
  3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
  4. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Вы согласны с решением президента о досрочных выборах в Верховную Раду?

  • Давно надо было разогнать 72%, 281 голос
    281 голос 72%
    72%
  • Лучше бы дождались очередных выборов осенью 22%, 85 голосов
    85 голосов 22%
    22%
  • Нет 6%, 25 голосов
    25 голосов 6%
    6%
Всего голосов: 391

Напомним, сегодня, 21 мая, Владимир Зеленский встречался с лидерами фракций относительно роспуска парламента.

Фото: Администрация Президента

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