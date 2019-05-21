Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №303/2019 О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Читайте: Роспуск Верховной Рады: чего хочет Зеленский
В указе говорится, что он выдан на основании ч. 2 ст. 77, чч. 6,7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и в соответствии с пп 7 и 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.
Указ президента Украины постановляет:
- Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
- Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.
- Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
- Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Вы согласны с решением президента о досрочных выборах в Верховную Раду?
- Давно надо было разогнать 72%, 281 голос281 голос 72%72%
- Лучше бы дождались очередных выборов осенью 22%, 85 голосов85 голосов 22%22%
- Нет 6%, 25 голосов25 голосов 6%6%
Всего голосов: 391
Напомним, сегодня, 21 мая, Владимир Зеленский встречался с лидерами фракций относительно роспуска парламента.