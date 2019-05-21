Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №303/2019 О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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В указе говорится, что он выдан на основании ч. 2 ст. 77, чч. 6,7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и в соответствии с пп 7 и 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.

Указ президента Украины постановляет:

Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, сегодня, 21 мая, Владимир Зеленский встречался с лидерами фракций относительно роспуска парламента.