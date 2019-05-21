Вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией может быть вынесен на всенародный референдум.
Глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум.
– Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку, – сказал он.
Богдан отметил, что на переговорах с Россией не стоит фиксировать “красные линии”.
Читайте: Первые кадровые назначения Зеленского: кто вошел в список
Он подчеркнул, что власть должна искать компромисс.
– Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми, – добавил он.
Напомним, 21 мая Зеленский сделал первые кадровые назначения. Главой Администрации президента стал Андрей Богдан.