PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум – Богдан

Вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией может быть вынесен на всенародный референдум.

Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум – Богдан

Глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум.

– Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку, – сказал он.

Богдан отметил, что на переговорах с Россией не стоит фиксировать “красные линии”.

Читайте: Первые кадровые назначения Зеленского: кто вошел в список

Он подчеркнул, что власть должна искать компромисс.

– Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми, – добавил он.

Напомним, 21 мая Зеленский сделал первые кадровые назначения. Главой Администрации президента стал  Андрей Богдан.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ЗеКоманда в Администрации президента: все назначения Зеленского
Олигархи уже не руководят страной – Богдан
Первые кадровые назначения Зеленского: кто вошел в список
Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде
Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО – Богдан
Что известно об Андрее Богдане: биография главы Администрации президента
Андрей Богдан возглавил Администрацию президента
Подписание указа о роспуске Рады могут отсрочить – Богдан
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка