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Факти / Україна

Питання про мирну угоду з РФ можуть винести на референдум – Богдан

Питання про укладення мирних домовленостей з Росією може бути винесене на всенародний референдум.

Питання про мирну угоду з РФ можуть винести на референдум – Богдан

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан розповів, що в команді Зеленського розглядають можливість винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум.

– Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей і винесення їх на референдум. Все-таки повинні не тільки політики говорити, а й народ. Ми розглядаємо винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і президент прийняв рішення, а народ прийняв рішення, і суспільство дало оцінку, – сказав він.

Богдан зазначив, що на переговорах з Росією не варто фіксувати “червоні лінії”.

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Він підкреслив, що влада повинна шукати компроміс.

– Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми, – додав він.

Напомним, 21 мая Зеленский сделал первые кадровые назначения. Главой Администрации президента стал Андрей Богдан.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Адміністрація Президента

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