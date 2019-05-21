Питання про укладення мирних домовленостей з Росією може бути винесене на всенародний референдум.

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан розповів, що в команді Зеленського розглядають можливість винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум.

– Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей і винесення їх на референдум. Все-таки повинні не тільки політики говорити, а й народ. Ми розглядаємо винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і президент прийняв рішення, а народ прийняв рішення, і суспільство дало оцінку, – сказав він.

Богдан зазначив, що на переговорах з Росією не варто фіксувати “червоні лінії”.

Читайте: Перші кадрові призначення Зеленського: хто увійшов у список

Він підкреслив, що влада повинна шукати компроміс.

– Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми, – додав він.

Напомним, 21 мая Зеленский сделал первые кадровые назначения. Главой Администрации президента стал Андрей Богдан.