21 мая президент Украины Владимир Зеленский сделал первые кадровые назначения.
Владимир Зеленский сделал первые кадровые назначения. В частности, Администрация президента получила новый состав.
Президент уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба и назначил Руслана Хомчака.
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Первые назначения Зеленского
Глава Администрации президента – Андрей Богдан.
До 2010 года работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).
В 2019 году Богдан стал юридическим советником кампании Зеленского.
Заместитель главы Администрации президента – Елена Зеркаль.
Елена Зеркаль с августа 2014 года была заместителем министра иностранных дел по европейской интеграции, возглавляла украинские делегации в международных судах в делах Украины против России.
Зеркаль брала участие в первых встречах Зеленского с лидерами государств в день инаугурации.
Заместитель главы Администрации президента – Руслан Рябошапка.
В 2010-2011 годах был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина.
В 2011-2013 годах – заместителем директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина.
В 2013-2014 годах возглавлял Департамент анализа антикоррупционной политики в Transparency International Украина и был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.
В 2016-2017 годах был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
На выборах 2019 года был советником Зеленского.
Заместитель главы Администрации президента – Кирилл Тимошенко.
Тимошенко – руководитель телепродакшн-компании GoodMedia.
На этой компании снимали ролики Зеленского, включая вызов Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.
Заместитель главы Администрации президента – Юрий Костюк.
Костюк является сценаристом сериала Слуга народа.
Первый заместитель главы Администрации президента – Сергей Трофимов.
Трофимов является исполнительным продюсером Студии Квартал-95.
Также он курировал кинематографическое направление развития студии.
Первый помощник президента – Сергей Шефир.
Шефир является продюсером, сценаристом и директором Студии Квартал-95.
Помощник президента – Андрей Ермак.
Ермак является основателем международной юридической компании, которая осуществляет юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ.
Также он основатель Garnet International Media Group и продюсер фильмов.
Советник президента – Руслан Стефанчук.
Стефанчук – доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.
Во время выборов он был советником Зеленского и отвечал за идеологические аспекты и работу по разработке программы внешней политики.
Советник президента – Михаил Федоров.
Федоров был руководителем диджитал-стратегии в кампании Зеленского и отвечал за его продвижение в соцсетях.
Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО.