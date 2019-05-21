21 мая президент Украины Владимир Зеленский сделал первые кадровые назначения.

Владимир Зеленский сделал первые кадровые назначения. В частности, Администрация президента получила новый состав.

Президент уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба и назначил Руслана Хомчака.

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Первые назначения Зеленского

Глава Администрации президента – Андрей Богдан.

До 2010 года работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

В 2019 году Богдан стал юридическим советником кампании Зеленского.

Заместитель главы Администрации президента – Елена Зеркаль.

Елена Зеркаль с августа 2014 года была заместителем министра иностранных дел по европейской интеграции, возглавляла украинские делегации в международных судах в делах Украины против России.

Зеркаль брала участие в первых встречах Зеленского с лидерами государств в день инаугурации.

Заместитель главы Администрации президента – Руслан Рябошапка.

В 2010-2011 годах был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина.

В 2011-2013 годах – заместителем директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина.

В 2013-2014 годах возглавлял Департамент анализа антикоррупционной политики в Transparency International Украина и был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.

В 2016-2017 годах был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На выборах 2019 года был советником Зеленского.

Заместитель главы Администрации президента – Кирилл Тимошенко.

Тимошенко – руководитель телепродакшн-компании GoodMedia.

На этой компании снимали ролики Зеленского, включая вызов Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.

Заместитель главы Администрации президента – Юрий Костюк.

Костюк является сценаристом сериала Слуга народа.

Первый заместитель главы Администрации президента – Сергей Трофимов.

Трофимов является исполнительным продюсером Студии Квартал-95.

Также он курировал кинематографическое направление развития студии.

Первый помощник президента – Сергей Шефир.

Шефир является продюсером, сценаристом и директором Студии Квартал-95.

Помощник президента – Андрей Ермак.

Ермак является основателем международной юридической компании, которая осуществляет юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ.

Также он основатель Garnet International Media Group и продюсер фильмов.

Советник президента – Руслан Стефанчук.

Стефанчук – доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Во время выборов он был советником Зеленского и отвечал за идеологические аспекты и работу по разработке программы внешней политики.

Советник президента – Михаил Федоров.

Федоров был руководителем диджитал-стратегии в кампании Зеленского и отвечал за его продвижение в соцсетях.

Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО.