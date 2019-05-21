PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Советник Зеленского назвал вероятную дату перевыборов – 21 июля

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что указ о назначении даты внеочередных выборов может появиться в ближайшие дни.

Советник Зеленского назвал вероятную дату перевыборов – 21 июля

Указ о назначении даты внеочередных выборов в Верховную Раду может появиться в ближайшие дни, рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

– Мы считаем вероятной датой досрочных выборов 21 июля. Указ об этом появится в ближайшие дни. Для этого внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться уже завтра, – заявил Богдан.

Основанием для соответствующего указа считают отсутствие коалиции.

Читайте:  Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство на внеочередном заседании Рады

По его словам, после указа о прекращении полномочий Рады, парламент сможет выполнять свои обязанности – принимать законы.

Кроме того, он добавил, что уже сегодня вечером появятся первые кадровые указы президента Владимира Зеленского.

Первый рабочий день президента Зеленского

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил изменения в избирательное законодательство.

Фото: Администрация Президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Герус назначен представителем президента в Кабмине
ЗеКоманда в Администрации президента: все назначения Зеленского
Олигархи уже не руководят страной – Богдан
Внеочередное заседание Рады: зачем Парубий созывает нардепов
Зеркаль отказалась от должности в АП – СМИ
Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум – Богдан
Первые кадровые назначения Зеленского: кто вошел в список
Продолжает удивлять – американские аналитики об инаугурации Зеленского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка