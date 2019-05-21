Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что указ о назначении даты внеочередных выборов может появиться в ближайшие дни.

Указ о назначении даты внеочередных выборов в Верховную Раду может появиться в ближайшие дни, рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

– Мы считаем вероятной датой досрочных выборов 21 июля. Указ об этом появится в ближайшие дни. Для этого внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться уже завтра, – заявил Богдан.

Основанием для соответствующего указа считают отсутствие коалиции.

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По его словам, после указа о прекращении полномочий Рады, парламент сможет выполнять свои обязанности – принимать законы.

Кроме того, он добавил, что уже сегодня вечером появятся первые кадровые указы президента Владимира Зеленского.

Первый рабочий день президента Зеленского

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил изменения в избирательное законодательство.