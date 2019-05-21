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Факти / Україна / Політика

Радник Зеленського назвав ймовірну дату перевиборів – 21 липня

Радник президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що указ про призначення дати позачергових виборів може з’явитися найближчими днями.

Радник Зеленського назвав ймовірну дату перевиборів – 21 липня

Указ про призначення дати позачергових виборів до Верховної Ради може з’явитися найближчими днями, розповів радник президента України Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан.

– Ми вважаємо ймовірною датою дострокових виборів 21 липня. Указ про це з’явиться найближчими днями. Для цього позачергове засідання Верховної Ради має відбутися вже завтра, – заявив Богдан.

Підставою для відповідного указу вважають відсутність коаліції.

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За його словами, після указу про припинення повноважень Ради, парламент зможе виконувати свої обов’язки – ухвалювати закони.

Крім того, він додав, що вже сьогодні ввечері з’являться перші кадрові укази президента Володимира Зеленського.

Перший робочий день президента Зеленського

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський проситиме парламент провести позачергове засідання, щоб затвердити зміни у виборчому законодавстві.

Фото: Адміністрація Президента

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