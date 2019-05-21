Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил изменения в избирательное законодательство.

Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

– Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая – снизить проходной барьер до 3%, – сообщил депутат Виталий Хомутынник.

Также политики обсуждали уточнения норм об императивном мандате.

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Напомним, внеочередные парламентские выборы должны пройти в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.