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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рынок электроэнергии можно вводить поэтапно – Воллер

В случае невозможности запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля, его можно вводить поэтапно.

Рынок электроэнергии можно вводить поэтапно – Воллер

Такое мнение высказал руководитель энергетической секции группы поддержки Украины в Европейской комиссии Торстен Воллер. Он считает, что это возможно в том случае, если будет четкий план действий.

– Для нас было бы идеально, чтобы уже был какой-то частичный план, первый этап которого состоится 1 июля. И чтобы был четкий план действий: второй этап, третий этап, четвертый этап, который может быть прагматичный. И мы готовы там участвовать, – подчеркнул еврочиновник.

Торстен Воллер напомнил, что в апреле представители международных организаций обращались к украинской власти с призывом ускорить подготовку к своевременному введению нового рынка электроэнергии.

– Еще в апреле международные партнеры послали совместное письмо, где мы четко определили, какие еще вопросы надо решать до 1 июля. Мы хотели бы, чтобы открылся рынок 1 июля, но есть еще несколько вопросов, которые надо решать, – подчеркнул он.

Европейское сообщество не оставляет попыток обратить внимание Украины на необходимость более тщательной подготовки к запуску рынка электрической энергии.

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– В пятницу, после обсуждения в Верховной Раде, секретариат энергетического сообщества еще более четко послал письмо со всеми этими мероприятиями, которые должны состояться до полного открытия рынка. Моя оценка такая – это очень амбициозно. У нас осталось 5 недель, – рассказал Воллерт.

Ранее Энергоатом высказал мнение, что запуск рынка электроэнергии выгодно для потребителей.

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