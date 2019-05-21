У разі неможливості запустити новий ринок електроенергії з 1 липня, його можна вводити поетапно.

Таку думку висловив керівник енергетичної секції групи підтримки України в Європейській комісії Торстен Воллер. Він вважає, що це можливо у тому випадку, якщо буде чіткий план дій.

– Для нас було б ідеально, щоб вже був якийсь частковий план, перший етап якого відбудеться 1 липня. І щоб був чіткий план дій: другий етап, третій етап, четвертий етап, який може бути прагматичний. І ми готові там брати участь, – підкреслив єврочиновник.

Воллер нагадав, що в квітні представники міжнародних організацій зверталися до української влади із закликом прискорити підготовку до своєчасного введення нового ринку електроенергії.

– Ще в квітні міжнародні партнери відправили спільний лист, де ми чітко визначили, які ще питання треба вирішувати до 1 липня. Ми хотіли б, щоб відкрився ринок 1 липня, але є ще кілька питань, які треба вирішувати, – підкреслив він.

Європейське співтовариство не залишає спроб звернути увагу України на необхідність більш ретельної підготовки до запуску ринку електричної енергії.

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– У п’ятницю, після обговорення у Верховній Раді, секретаріат енергетичного співтовариства ще більш чітко прописав лист з усіма цими заходами, які повинні відбутися до повного відкриття ринку. Моя оцінка така – це дуже амбітно. У нас залишилося 5 тижнів, – розповів Воллерт.

Раніше Енергоатом висловив думку, що запуск ринку електроенергії вигідний для споживачів.