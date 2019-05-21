PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ринок електроенергії можна вводити поетапно – Воллер

У разі неможливості запустити новий ринок електроенергії з 1 липня, його можна вводити поетапно.

Ринок електроенергії можна вводити поетапно – Воллер

Таку думку висловив керівник енергетичної секції групи підтримки України в Європейській комісії Торстен Воллер. Він вважає, що це можливо у тому випадку, якщо буде чіткий план дій.

– Для нас було б ідеально, щоб вже був якийсь частковий план, перший етап якого відбудеться 1 липня. І щоб був чіткий план дій: другий етап, третій етап, четвертий етап, який може бути прагматичний. І ми готові там брати участь, – підкреслив єврочиновник.

Воллер нагадав, що в квітні представники міжнародних організацій зверталися до української влади із закликом прискорити підготовку до своєчасного введення нового ринку електроенергії.

– Ще в квітні міжнародні партнери відправили спільний лист, де ми чітко визначили, які ще питання треба вирішувати до 1 липня. Ми хотіли б, щоб відкрився ринок 1 липня, але є ще кілька питань, які треба вирішувати, – підкреслив він.

Європейське співтовариство не залишає спроб звернути увагу України на необхідність більш ретельної підготовки до запуску ринку електричної енергії.

Читайте: В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году – Мингарелли

– У п’ятницю, після обговорення у Верховній Раді, секретаріат енергетичного співтовариства ще більш чітко прописав лист з усіма цими заходами, які повинні відбутися до повного відкриття ринку. Моя оцінка така – це дуже амбітно. У нас залишилося 5 тижнів, – розповів Воллерт.

Раніше Енергоатом висловив думку, що запуск ринку електроенергії вигідний для споживачів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня – єврокомісар Шефчович
Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – Енергоатом
Підвищення тарифів після енергореформи не буде – політолог Кушнір
Потрібно відкривати енергоринок з 1 липня – Володимир Погойда
Запуск енергоринку в липні не вплине на тарифи для населення – Сергій Сажко
ЄС хоче, щоб просування реформ у нафтогазі й електроенергетиці відбувалося швидше – Мінгареллі
Україна може не отримати кошти від партнерів, якщо не запустить енергоринок 1 липня – Насалик
Міненерго та НКРЕКП закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка