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Шефіра призначено першим помічником президента

Сергій Шефір призначений першим помічником президента України.

Шефіра призначено першим помічником президента

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм першим помічником Сергія Шефіра.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави ввечері 21 травня.

Шефір є одним із власників студії Квартал 95.

Шефіра призначено першим помічником президента

Читайте: Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента

Як повідомлялося, Зеленський призначив новим главою Генштабу Руслана Хомчака.

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