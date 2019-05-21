Май, 21 в 19:08

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба

Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба и назначил ему замену. Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ появился на сайте президента Украины. Новым главой Генштаба назначен Руслан Хомчак. Читайте: Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады (ДОКУМЕНТ) Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба Напомним, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.

Фото: УНИАН

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