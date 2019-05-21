PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба

Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба и назначил ему замену.

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба

Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.

Новым главой Генштаба назначен Руслан Хомчак.

Читайте: Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады (ДОКУМЕНТ)

Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба

Напомним, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Герус назначен представителем президента в Кабмине
ЗеКоманда в Администрации президента: все назначения Зеленского
Внеочередное заседание Рады: зачем Парубий созывает нардепов
Зеркаль отказалась от должности в АП – СМИ
Первые кадровые назначения Зеленского: кто вошел в список
Продолжает удивлять – американские аналитики об инаугурации Зеленского
Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде
Шефир назначен первым помощником президента
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка