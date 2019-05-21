Иностранные СМИ считают, что президенту Владимиру Зеленскому предстоит в кратчайшие сроки стать серьезным человеком, иначе Украину ждут большие проблемы.

Вчера состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского, на которую уже успели отреагировать иностранные СМИ.

В Times считают, что Зеленскому нужно вести себя очень осторожно, иначе смеяться будет президент РФ Владимир Путин.

Издание пишет, что шестой президент Украины может оказаться слабым лидером, склонным к хаотичным действиям. Однако Times не забывает о том факте, что комики во многих странах имели успех в политике.

Кроме того, Зеленскому нужно помнить о том, что Путин чувствует слабость своих оппонентов, а потому стоит хорошо подготовиться к переговорам.

В The Guardian обращают внимание на то, что Зеленский объявил досрочные парламентские выборы. В издании считают, что таким образом он хочет получить большое количество голосов в Верховной Раде.

Также The Guardian обратил внимание на то, что Зеленский, который долгое время не появлялся на публике после победы на выборах, шел в Администрацию Президента пешком и не перекрывал движение.

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Его риторику назвали очень отличительной от заявлений Порошенко.

The Daily Mail уделил большое внимание речи Зеленского во время инаугурации. В издании отметили, что президент хочет освободить оккупированные территории, однако не собирается идти на компромиссы ни по Донбассу, ни по Крыму.

Также Daily Mail назвал необычной инаугурацию Зеленского, на которую он шел пешком, здороваясь с людьми, которые пришли посмотреть на событие.

В издании пишут и о том, что новый президент Украины стал самым молодым главой государства.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от президента Владимира Зеленского внести кандидатуру премьер-министра.