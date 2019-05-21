Іноземні ЗМІ вважають, що президенту Володимиру Зеленському доведеться в найкоротші терміни стати серйозною людиною, інакше Україну чекають великі проблеми.

Вчора відбулася інавгурація президента Володимира Зеленського, на яку вже встигли відреагувати іноземні ЗМІ.

В Times вважають, що Зеленському потрібно поводитися дуже обережно, інакше сміятиметься президент РФ Володимир Путін.

Видання пише, що шостий президент України може виявитися слабким лідером, схильним до хаотичних дій. Однак Times не забуває про той факт, що коміки у багатьох країнах мали успіх у політиці.

Крім того, Зеленському потрібно пам’ятати про те, що Путін відчуває слабкість своїх опонентів, а тому варто добре підготуватися до переговорів.

В The Guardian звертають увагу на те, що Зеленський оголосив дострокові парламентські вибори. У виданні вважають, що таким чином він хоче отримати велику кількість голосів у Верховній Раді.

Також The Guardian звернув увагу на те, що Зеленський, який довгий час не з’являвся на публіці після перемоги на виборах, йшов до Адміністрації Президента пішки і не перекривав рух.

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Його риторику назвали дуже відмінною від заяв Порошенка.

The Daily Mail приділив велику увагу промові Зеленського під час інавгурації. У виданні зазначили, що президент хоче звільнити окуповані території, проте не збирається йти на компроміси ні щодо Донбасу, ні щодо Криму.

Також Daily Mail назвав незвичайною інавгурацію Зеленського, на яку він йшов пішки, вітаючись з людьми, які прийшли подивитися на подію.

У виданні пишуть і про те, що новий президент України став наймолодшим главою держави.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман вимагає від президента Володимира Зеленського внести свою кандидатуру прем’єр-міністра.