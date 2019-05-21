Володимир Зеленський на консультаціях з главами парламентських фракцій і груп запропонував зміни до виборчого законодавства.

Президент України Володимир Зеленський на консультаціях з главами парламентських фракцій і груп запропонував скасувати мажоритарну складову і знизити прохідний бар’єр до 3% на виборах народних депутатів.

– Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести кілька правок. Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга – знизити прохідний бар’єр до 3%, – повідомив депутат Віталій Хомутинник.

Також політики обговорювали уточнення норм про імперативний мандат.

Читайте: Позачергові вибори відбудуться 21 або 28 липня

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори повинні пройти в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.