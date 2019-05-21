Володимир Зеленський на консультаціях з главами парламентських фракцій і груп запропонував зміни до виборчого законодавства.
Президент України Володимир Зеленський на консультаціях з главами парламентських фракцій і груп запропонував скасувати мажоритарну складову і знизити прохідний бар’єр до 3% на виборах народних депутатів.
– Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести кілька правок.
Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга – знизити прохідний бар’єр до 3%, – повідомив депутат Віталій Хомутинник.
Також політики обговорювали уточнення норм про імперативний мандат.
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Нагадаємо, позачергові парламентські вибори повинні пройти в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.