PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин ужесточил требования к работе туроператоров

Кабмин усилил лицензионные требования к туроператорам, инициировав ряд изменений к работе туристических компаний.

Кабмин ужесточил требования к работе туроператоров

Сегодня Кабмин принял разработанные сотрудниками Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности.

Теперь для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Туроператор обязуется сообщить пассажирам о задержке рейса не позднее, чем за четыре час до его отправления. Он должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте Минэкономразвития.

На сайте туроператоров должна быть размещена информация о турагентах, с которыми они работают.

Там должны быть следующие данные:

  • наименование физического или юридического лица,
  • срок действия агентского договора,
  • реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения,
  • действующие договоры на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Читайте: Когда выгоднее брать отпуск и имеют ли право отказывать в отдыхе

Напомним, что Факты ICTV узнали, как действовать в ситуации, когда ваш рейс задержали или отменили, на что имеет право пассажир, как получить компенсацию и что делать в случае отказа в выплатах.

Источник: Кабмин

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания
Кабмин выделил 40 млн грн на жилье переселенцам-участникам АТО
МВФ пересмотрит сотрудничество с Украиной после перевыборов – Герус
Вакарчук готов сформировать Кабмин и выдвинуть кандидатуру премьера
Рада и Кабмин будут работать до очередных парламентских выборов – Гройсман
Аудит Укроборонпрома: Кабмин дал 10 дней на подготовку
Как будут выявлять жителей ОРДЛО с паспортами РФ
Украинцев, получивших паспорта РФ в ОРДЛО, лишат соцвыплат – Кабмин
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка