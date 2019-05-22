Кабмин усилил лицензионные требования к туроператорам, инициировав ряд изменений к работе туристических компаний.
Сегодня Кабмин принял разработанные сотрудниками Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности.
Теперь для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.
Туроператор обязуется сообщить пассажирам о задержке рейса не позднее, чем за четыре час до его отправления. Он должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте Минэкономразвития.
На сайте туроператоров должна быть размещена информация о турагентах, с которыми они работают.
Там должны быть следующие данные:
- наименование физического или юридического лица,
- срок действия агентского договора,
- реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения,
- действующие договоры на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.
Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.
Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.
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