Кабмин усилил лицензионные требования к туроператорам, инициировав ряд изменений к работе туристических компаний.

Сегодня Кабмин принял разработанные сотрудниками Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности.

Теперь для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Туроператор обязуется сообщить пассажирам о задержке рейса не позднее, чем за четыре час до его отправления. Он должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте Минэкономразвития.

На сайте туроператоров должна быть размещена информация о турагентах, с которыми они работают.

Там должны быть следующие данные:

наименование физического или юридического лица,

срок действия агентского договора,

реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения,

действующие договоры на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

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