Кабмін посилив ліцензійні вимоги до туроператорів, ініціювавши низку змін у вимогах до туристичних компаній.

Сьогодні Кабмін ухвалив розроблені Мінекономрозвитку зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності.

Тепер для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня.

Туроператор зобов’язується повідомити пасажирів про затримку рейсу не пізніше, ніж за чотири години. Він повинен розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а також проінформувати електронною поштою Мінекономрозвитку.

На сайті туроператорів повинна бути розміщенна інформація щодо турагентів, з якими вони працюють.

Там повинні бути наступні дані:

найменування фізичної чи юридичної особи,

строк дії агентського договору,

реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи,

чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування.

Суб’єкти туроператорської діяльності відтепер зобов’язані забезпечувати усі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх відпочинку.

Недотримання будь-якої з цих вимоги може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.

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