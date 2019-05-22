Глава Администрации президента Андрей Богдан уверен, что после президентских выборов 2019 олигархи уже не будут управлять страной.

Новоназначенный глава Администрации президента Украины Андрей Богдан убежден, что после выборов 2019 олигархи больше не будут управлять страной.

Они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.

– Олигархи не руководят страной, как раз выборы все поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через Администрацию президента.

И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. А как только ты начинаешь думать, что лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы, – сказал Богдан.