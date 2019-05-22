Голова Адміністрації президента Андрій Богдан упевнений, що після президентських виборів 2019 року олігархи вже не керуватимуть країною.

Новопризначений голова Адміністрації президента України Андрій Богдан переконаний, що після виборів 2019 року олігархи більше не керуватимуть країною.

Вони хочуть однакових правил гри з іншими громадянами.

– Олігархи не керують країною, якраз вибори все поміняли. Чи будуть вони впливати на життя суспільства? Точно не через Адміністрацію президента.

І я, як ніхто в цій країні, можу вам сказати, мені здається, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами. Бо як тільки ти починаєш думати, що найкращий і найрозумніший, у тебе починаються проблеми, – сказав Богдан.