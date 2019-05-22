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Факты / Украина / Бизнес и финансы

ПриватБанк тестирует технологию распознавания лиц

ПриватБанк планирует запустить в приложении Приват24 функцию опознавание клиентов с помощью лица.

ПриватБанк тестирует технологию распознавания лиц

ПриватБанк планирует запустить в июне технологию, которая позволит клиентам загружать свои фотографии в Приват24 и проходить опознавание с помощью лица.

Соответствующую функцию начали тестировать в начале 2019 года.

Также в январе проводили демонстрацию банкоматов, которые могут опознать пользователя с помощью FaceID, однако тогда технология работала не идеально.

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Кроме того, ПриватБанк ведет переговоры с несколькими компаниями, чтобы запустить возможность оплачивать покупки лицом.

К слову, ПриватБанк запустил бота, который позволяет заказывать крупные суммы наличных.

Источник: ЛІГА.net

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