ПриватБанк планирует запустить в приложении Приват24 функцию опознавание клиентов с помощью лица.
ПриватБанк планирует запустить в июне технологию, которая позволит клиентам загружать свои фотографии в Приват24 и проходить опознавание с помощью лица.
Соответствующую функцию начали тестировать в начале 2019 года.
Также в январе проводили демонстрацию банкоматов, которые могут опознать пользователя с помощью FaceID, однако тогда технология работала не идеально.
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Кроме того, ПриватБанк ведет переговоры с несколькими компаниями, чтобы запустить возможность оплачивать покупки лицом.
К слову, ПриватБанк запустил бота, который позволяет заказывать крупные суммы наличных.
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