ПриватБанк планує запустити у додатку Приват24 функцію розпізнання клієнтів за допомогою обличчя.

ПриватБанк планує запустити у червні технологію, яка дозволить клієнтам завантажувати свої фотографії у Приват24 і проходити розпізнання за допомогою обличчя.

Відповідну функцію почали тестувати на початку 2019 року.

Також у січні проводили демонстрацію банкоматів, які можуть впізнати користувача за допомогою FaceID, однак тоді технологія працювала не ідеально.

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Крім того, ПриватБанк веде переговори з кількома компаніями, аби запустити можливість оплачувати покупки обличчям.

До слова, ПриватБанк запустив бота, який дозволяє замовляти великі суми готівки.