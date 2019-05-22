ПриватБанк планує запустити у додатку Приват24 функцію розпізнання клієнтів за допомогою обличчя.
ПриватБанк планує запустити у червні технологію, яка дозволить клієнтам завантажувати свої фотографії у Приват24 і проходити розпізнання за допомогою обличчя.
Відповідну функцію почали тестувати на початку 2019 року.
Також у січні проводили демонстрацію банкоматів, які можуть впізнати користувача за допомогою FaceID, однак тоді технологія працювала не ідеально.
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Крім того, ПриватБанк веде переговори з кількома компаніями, аби запустити можливість оплачувати покупки обличчям.
До слова, ПриватБанк запустив бота, який дозволяє замовляти великі суми готівки.
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