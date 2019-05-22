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Факты / Украина

В Крыму на пляже обрушился причал

В Крыму обрушился причал, который не ремонтировали много лет. Теперь его демонтируют.

В Крыму на пляже обрушился причал

В оккупированном Крыму обрушился причал для швартовки прогулочных катеров и теплоходов, который не ремонтировался 20 лет.

Инцидент произошел утром 21 мая на пляже Русалка в Мисхоре.

По словам начальника Ялтинского морского торгового порта Романа Подсудевского, причиной обрушения причала стали прогнившие сваи. Разрушенную конструкцию демонтируют.

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Вход на причал оградили, но это не останавливает местных подростков нырять с него в воду.

Напомним, в Симферополе активисты разрисовали мурал с Владимиром Путиным.

Фото: Крым. Реалии

Источник: Крым. Реалии

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