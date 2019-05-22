У Криму обвалився причал, який не ремонтували багато років. Тепер його демонтують.
В окупованому Криму обвалився причал для швартування прогулянкових катерів і теплоходів, який не ремонтувався 20 років.
Інцидент стався вранці 21 травня на пляжі Русалка у Місхорі.
За словами начальника Ялтинського морського торгового порту Романа Подсудевського, причиною обвалення причалу стали прогнилі палі. Зруйновану конструкцію демонтують.
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Вхід на причал огородили, але це не зупиняє місцевих підлітків пірнати з нього у воду.
Нагадаємо, у Сімферополі активісти розмалювали мурал з Володимиром Путіним.
Фото: Крим. Реалії
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