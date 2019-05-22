У Криму обвалився причал, який не ремонтували багато років. Тепер його демонтують.

В окупованому Криму обвалився причал для швартування прогулянкових катерів і теплоходів, який не ремонтувався 20 років.

Інцидент стався вранці 21 травня на пляжі Русалка у Місхорі.

За словами начальника Ялтинського морського торгового порту Романа Подсудевського, причиною обвалення причалу стали прогнилі палі. Зруйновану конструкцію демонтують.

Читайте: Депортація кримськотатарського народу: тисячі загиблих і визнання геноцидом

Вхід на причал огородили, але це не зупиняє місцевих підлітків пірнати з нього у воду.

Нагадаємо, у Сімферополі активісти розмалювали мурал з Володимиром Путіним.

Фото: Крим. Реалії