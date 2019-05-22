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Факты / Украина

Из фракции БПП вышли четыре нардепа

Народные депутаты Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий вышли из фракции БПП.

Верховна Рада

Сегодня из состава фракции Блок Петра Порошенко вышли народные депутаты Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий

О соответствующем решении нардепов объявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания парламента.

Во время ее объявления в Верховной Раде звучали неодобрительные возгласы в адрес указанных народных депутатов.

Читайте: Роспуск Верховной Рады – реакция ЕС

К слову, сегодня Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект об изменении избирательной системы.

Источник: УНИАН

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