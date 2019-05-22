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Факты / Украина / Политика

Рада провалила законы Зеленского о выборах

Внеочередное заседание Верховной Рады закрыто без принятия каких-либо решений.

Рада провалила законы Зеленского о выборах

Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319).

За включение его в повестку дня проголосовали лишь 92 народных депутата из 254 зарегистрированных в сессионном зале.

Также нардепы отказались рассматривать законопроект об изменениях в осуществлении закупок во время избирательного процесса (№10317).

По его включение проголосовали 127 народных депутатов из 253 зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте: Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы

После этого заседание Верховной Рады было закрыто. Следующее заседание состоится 28 мая.

Внеочередное заседание Верховной Рады

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Владимира Зеленского, ради рассмотрения которых 22 мая было созвано внеочередное заседание парламента.

Фото: Dreamstime

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