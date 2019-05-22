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Факти / Україна

З фракції БПП вийшли чотири нардепи

Народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Аркадій Корнацький вийшли з фракції БПП.

Верховна Рада

Сьогодні зі складу фракції Блок Петра Порошенка вийшли народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Аркадій Корнацький

Про відповідне рішення нардепів оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання парламенту.

Під час її оголошення у Верховній Раді лунали несхвальні вигуки на адресу зазначених народних депутатів.

Читайте: Розпуск Верховної Ради – реакція ЄС

До слова, сьогодні Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект щодо зміни виборчої системи.

Джерело: УНІАН

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