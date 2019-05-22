Народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Аркадій Корнацький вийшли з фракції БПП.
Сьогодні зі складу фракції Блок Петра Порошенка вийшли народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Аркадій Корнацький
Про відповідне рішення нардепів оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання парламенту.
Під час її оголошення у Верховній Раді лунали несхвальні вигуки на адресу зазначених народних депутатів.
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До слова, сьогодні Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект щодо зміни виборчої системи.
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