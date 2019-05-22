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Факты / Украина / Политика

Зеркаль отказалась от должности в АП – СМИ

Елена Зеркаль отказалась занимать должность заместителя главы Администрации Президента.

Зеркаль отказалась от должности в АП – СМИ

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП, на которую ее вчера назначил президент Украины Владимир Зеленский.

С сайта Администрации Президента также исчез указ №309 о ее назначении.

Как сообщают СМИ, вероятной причиной такого решения может быть то, что Зеркаль соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России.

Зеркаль отказалась занимать должность заместителя главы АП

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Напомним, главой Администрации Президента стал Андрей Богдан.

Фото: Елена Зеркаль

Источник: Укрправда

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