Олена Зеркаль відмовилася обіймати посаду заступника голови Адміністрації Президента.

Олена Зеркаль відмовилася від посади заступника голови АП, на яку її вчора призначив президент України Володимир Зеленський.

На сайті Адміністрації Президента з’явився указ №315, у якому вказано скасувати указ №309 Про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента України.

Як повідомляють ЗМІ, ймовірною причиною такого рішення може бути те, що Зеркаль погоджувалася бути тільки уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії.

Сама Олена Зеркаль повідомила, що сьогодні ввечері пояснить ситуацію щодо її призначення. Вона зазначила, що питання не в посаді.

Зеркаль відмовилася обіймати посаду заступника голови АП

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Нагадаємо, головою Адміністрації Президента став Андрій Богдан.

Фото: Олена Зеркаль