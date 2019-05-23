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Факты / Украина / Политика

Партия Сила и Честь настаивает на системе открытых списков на выборах

Политическая партия Сила и Честь Игоря Смешко настаивает на проведении следующих парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Ігор Смешко

Партия считает, что это не только наиболее справедливая система по волеизъявлению народа Украины, но и первый шаг к реформированию и обновлению существующей в стране коррумпированной, нео-феодальной, автократической политической системы.

– Конечной целью этих реформ, по совершенствованию законодательной ветви власти должна быть двухпалатная Верховная Рада. Нижняя палата должна формироваться по пропорциональной системе с открытыми списками в количестве 200 народных депутатов, а верхняя – по мажоритарной системе в количестве 50 сенаторов – представителей отдельных областей Украины, – сообщает партия в своем заявлении.

На первом этапе реформы – открытые региональные списки – это законное право избирателя влиять на то, кто именно будет представлять его в едином законодательном органе Украины.

Проект Избирательного кодекса 3112-1, предусматривающий введение открытых региональных списков на парламентских и местных выборах, не поддержан профильным комитетом и изъят из повестки дня.

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Зато народным депутатам Украины предложили рассмотреть проект закона, которым предусматривается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками.

– После принятия этого закона депутаты фактически получат унизительное политическое рабство и блокировки любых законодательных новаций, а избирателей лишат права влиять на своих избранников и контролировать их работу.

По сути, это отсутствие какого-либо движения по построению в Украине, согласно ст. 1 Конституции, настоящей демократии, продолжение цементирования действующей олигархической автократии.

Жаль, что так быстро и откровенно отвергаются обещания украинскому народу, который по Конституции является единственным источником власти.

Также Сила и Честь настаивает на принятии Верховной Радой ряда законов:

  • Закон о выборах в Верховную Раду по открытым спискам;
  • Закон об импичменте президента;
  • Закон о снятии неприкосновенности с народных депутатов (за исключением политически мотивированного);
  • Закон об оппозиции.

– Сила демократических решений и Честь в исполнении обещаний – это именно то, что нужно сейчас для объединения в украинском обществе, – заключает партия свое обращение.

Напомним, что досрочные парламентские выборы назначили на 21 июля.

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