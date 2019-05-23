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Факти / Україна / Політика

Партія Сила і Честь наполягає на системі відкритих списків на виборах

Політична партія Сила і Честь Ігоря Смешка наполягає на проведенні наступних парламентських виборів за пропорційною системою із відкритими регіональними списками.

Ігор Смешко

Партія вважає, що це не тільки найбільш справедлива система щодо волевиявлення народу України, а й перший крок до реформування та оновлення існуючої в країні корумпованої, неофеодальної, автократичної політичної системи.

– Кінцевою метою цих реформ, щодо вдосконалення законодавчої гілки влади має бути двопалатна Верховна Рада. Нижня палата має формуватися за пропорційною системою з відкритими списками у кількості 200 народних депутатів, а верхня – за мажоритарною системою у кількості 50 сенаторів – представників окремих областей України, – повідомляє партія у своїй заяві.

На першому етапі реформи – відкриті регіональні списки – це законне право виборця впливати на те, хто саме представлятиме його в єдиному законодавчому органі України.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, що передбачав запровадження відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах, не підтримано профільним комітетом і вилучено з порядку денного.

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Натомість народним депутатам України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему з закритими списками.

– Після прийняття цього закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство та блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборців позбавлять права впливати на своїх обранців і контролювати їхню роботу.

По суті, це відсутність будь-якого руху з побудови в Україні, згідно із ст. 1 Конституції, справжньої демократії, продовження цементування діючої олігархічної автократії.

Шкода, що так швидко і відверто відкидаються обіцянки українському народу, який за Конституцією є єдиним джерелом влади.

Також Сила і Честь наполягає на ухваленні Верховною Радою низки законів:

  • Закон про вибори до Верховної Ради за відкритими списками;
  • Закон про імпічмент президента;
  • Закон про зняття недоторканності з народних депутатів (за винятком політично вмотивованого);
  • Закон про опозицію.

– Сила демократичних рішень і Честь у виконанні обіцянок – це саме те, що потрібно зараз для об’єднання в українському суспільстві, – підсумовує партія своє звернення.

Нагадаємо, що дострокові парламентські вибори призначили на 21 липня.

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