Політична партія Сила і Честь Ігоря Смешка наполягає на проведенні наступних парламентських виборів за пропорційною системою із відкритими регіональними списками.

Партія вважає, що це не тільки найбільш справедлива система щодо волевиявлення народу України, а й перший крок до реформування та оновлення існуючої в країні корумпованої, неофеодальної, автократичної політичної системи.

– Кінцевою метою цих реформ, щодо вдосконалення законодавчої гілки влади має бути двопалатна Верховна Рада. Нижня палата має формуватися за пропорційною системою з відкритими списками у кількості 200 народних депутатів, а верхня – за мажоритарною системою у кількості 50 сенаторів – представників окремих областей України, – повідомляє партія у своїй заяві.

На першому етапі реформи – відкриті регіональні списки – це законне право виборця впливати на те, хто саме представлятиме його в єдиному законодавчому органі України.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, що передбачав запровадження відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах, не підтримано профільним комітетом і вилучено з порядку денного.

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Натомість народним депутатам України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему з закритими списками.

– Після прийняття цього закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство та блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборців позбавлять права впливати на своїх обранців і контролювати їхню роботу. По суті, це відсутність будь-якого руху з побудови в Україні, згідно із ст. 1 Конституції, справжньої демократії, продовження цементування діючої олігархічної автократії. Шкода, що так швидко і відверто відкидаються обіцянки українському народу, який за Конституцією є єдиним джерелом влади.

Також Сила і Честь наполягає на ухваленні Верховною Радою низки законів:

Закон про вибори до Верховної Ради за відкритими списками;

Закон про імпічмент президента;

Закон про зняття недоторканності з народних депутатів (за винятком політично вмотивованого);

Закон про опозицію.

– Сила демократичних рішень і Честь у виконанні обіцянок – це саме те, що потрібно зараз для об’єднання в українському суспільстві, – підсумовує партія своє звернення.

Нагадаємо, що дострокові парламентські вибори призначили на 21 липня.