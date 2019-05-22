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Факти / Україна / Політика

Рада провалила закони Зеленського про вибори

Позачергове засідання Верховної Ради закрито без ухвалення жодних рішень.

Рада провалила закони Зеленського про вибори

Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319).

За включення його до порядку денного проголосували лише 92 народних депутата із 254 зареєстрованих у сесійній залі.

Також нардепи відмовилися розглядати законопроект щодо змін у здійсненні закупівель під час виборчого процесу (№10317).

За його включення проголосували 127 народних депутатів із 253 зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього засідання Верховної Ради було закрито. Наступне засідання відбудеться 28 травня.

Позачергове засідання Верховної Ради

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти авторства президента України Володимира Зеленського, заради розгляду яких 22 травня було скликано позачергове засідання парламенту.

Фото: Dreamstime

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