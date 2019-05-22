Позачергове засідання Верховної Ради закрито без ухвалення жодних рішень.

Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319).

За включення його до порядку денного проголосували лише 92 народних депутата із 254 зареєстрованих у сесійній залі.

Також нардепи відмовилися розглядати законопроект щодо змін у здійсненні закупівель під час виборчого процесу (№10317).

За його включення проголосували 127 народних депутатів із 253 зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього засідання Верховної Ради було закрито. Наступне засідання відбудеться 28 травня.

Позачергове засідання Верховної Ради



Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти авторства президента України Володимира Зеленського, заради розгляду яких 22 травня було скликано позачергове засідання парламенту.