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Факты / Украина / Общество

Сергей Бабак о будущем школы: учителя-фрилансеры и учебники-википедии

Сергей Бабак, советник Зеленского по вопросам образования и науки, рассказал, как должна выглядеть современная школа. Почему Википедия должна заменить учебники, учителя должны стать фрилансерами, а школьные библиотеки больше неактуальны – читайте в материале Фактов ICTV.

Сергій Бабак

Сергей Бабак, советник президента Владимира Зеленского по вопросам образования и науки, выступил на украинском форуме интернет-деятелей iForum. Он рассказал, как должна выглядеть школа ближайшего будущего.

Факты ICTV собрали самое важное из его выступления.

– Для того, чтобы понять, чему сегодня не учит школа, нужно ориентироваться на тренды будущего, – говорит експерт.

  • Ранее информацию было сложно получить, поэтому учитель был ретранслятором знаний и информации. С появлением интернета информация стала легкодоступной и бесплатной. Меняется роль учителя. Он должен учить детей работать с этой информацией, фильтровать ее и выделять из нее полезную.
  • Скоро роботы заменят большинство профессий. Мы будем с ними конкурировать. Дети в школе будут иметь дело с искусственным интеллектом. Все, что происходит в цифровом мире, отслеживается искусственным интеллектом, а потому нужно учить с этим жить и работать.
  • Информация перестает быть статичной. Ранее информация была в виде файлов, а сейчас она в виде потоков. Теперь мы уже не можем довольствоваться вчерашней газетой. То же самое со школьными учебниками – они будут похожи на Википедию. Нет смысла печатать много учебников, если можно сделать один, который будет постоянно обновляться и дописываться.
  • Сначала мы были людьми слова, с появлением печатного станка мы стали людьми книги, а сейчас мы – люди экрана. Мы черпаем всю информацию с экранов. Если люди среднего возраста учились жить с этими технологиями, то современные дети с ними родились и не знают другой жизни. Запрещать пользоваться смартфонами в школе – это преступление. Нужно вовлекать детей в обучение через смартфоны.

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  • Uber не владеет ни одним автомобилем, Air BnB не владеет ни одним отелем. Эти компании продают доступ. Аналогично будет функционировать и образование. Нет смысла иметь школьные библиотеки, если можно сделать доступ к универсальной. Тоже же с учителями. Все упростится, если не будет штатных учителей, а будет доступ к учителям в разных точках мира.
  • Наш смартфон передает сумасшедший поток информации. Однако эту информацию фильтруют правительства, политические силы, корпорации. Детей надо учить самостоятельно фильтровать информацию, отличать правду от лжи и распознавать эти фильтры.
  • Виртуальная и дополненная реальности изменят структуру образования. Впрочем, находясь в виртуальном пространстве, вы теряете анонимность. Любой шаг остается навсегда. Этому нужно учить детей – информационной гигиене. Сенсоры, биг дата и прозрачность – это то, чему нужно учить в школе. О нас собирается безумное количество информации, с которой нужно уметь работать.
  • Ранее считалось, что письменность – основной навык. В начале цифровых технологий сюда добавилось умение владеть компьютером. Сейчас перемешивание является основным навыком – мы должны уметь писать, выделять различные куски информации, компилировать их правильно и синтезировать новые знания. Это будет наиболее нужным навыком ближайшие 10-15 лет – все открытия происходят на междисциплинарном стыке наук.

– А мы все еще как 200 лет назад тренируем запоминание, учим детей фактам и определениям. Дети не учатся мыслить самостоятельно, поскольку имеют четко заложенную школьную программу. В школе убивают креативность и мотивацию.

А систему оценивания в виде стандартизированных тестов Сергей Бабак называет “вселенским злом”, так как она уничтожает саму школу как явление.

Фото: Сергей Бабак

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