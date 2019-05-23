Сергій Бабак, радник Зеленського з питань освіти і науки, розповів, як має виглядати сучасна школа. Чому Вікіпедія має замінити підручники, вчителі мають стати фрілансерами, а шкільні бібліотеки більше неактуальні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Сергій Бабак, радник президента Володимира Зеленського з питань освіти і науки, виступив на українському форумі інтернет-діячів iForum. Він розповів, як має виглядати школа у найближчому майбутньому.
Факти ICTV зібрали найважливіше з його виступу.
– Для того, щоб зрозуміти, чому сьогодні не вчить школа, треба орієнтуватись на тренди майбутнього, – каже експерт.
- Раніше інформацію було складно отримати, тому вчитель був ретранслятором знань та інформації. З появою інтернету інформація стала легкодоступною і безкоштовною. Змінюється роль вчителя. Він має вчити дітей працювати з цією інформацією, фільтрувати її і виділяти з неї корисну.
- Скоро роботи замінять більшість професій. Ми конкуруватимемо з ними. Діти в школі матимуть справу зі штучним інтелектом. Все, що відбувається в цифровому світі, відстежується штучним інтелектом, а тому потрібно вчити з цим жити і працювати.
- Інформація перестає бути статичною. Раніше вона була в вигляді файлів, а зараз має вигляд потоків. Тепер ми вже не можемо задовільнитись вчорашньою газетою. Те ж саме із шкільними підручниками – вони будуть схожі на Вікіпедію. Немає сенсу друкувати багато підручників, якщо можна зробити один, який буде постійно оновлюватись і дописуватись.
- Спочатку ми були людьми слова, з появою друкарського верстата ми стали людьми книги, а зараз ми – люди екрану. Ми черпаємо всю інформацію з екранів. Якщо люди середнього віку вчились жити з цими технологіями, то сучасні діти з ними народились і не знають іншого життя. Забороняти користуватися смартфонами в школі – це злочин. Потрібно залучати дітей до навчання через смартфони.
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- Uber не володіє жодним автомобілем, BnB не володіє жодним готелем. Ці компанії продають доступ. Аналогічно буде функціонувати й освіта. Немає сенсу мати шкільні бібліотеки, якщо можна зробити доступ до універсальної. Теж ж саме з вчителями. Все спроститься, якщо не буде штатних вчителів, а буде доступ до вчителів у різних точках світу.
- Наш смартфон передає божевільний потік інформації. Однак цю інформацію фільтрують уряди, політичні сили, корпорації. Дітей треба вчити самостійно фільтрувати інформацію, відрізняти правду від брехні та розпізнавати ці фільтри.
- Віртуальна та доповнена реальності змінять структуру освіту. Втім, перебуваючи в віртуальному просторі, ви втрачаєте анонімність. Будь-який крок залишається назавжди. Цьому потрібно вчити дітей – інформаційній гігієні. Сенсори, біг дата і прозорість – це те, чому потрібно навчати в школі. Про нас збирається божевільна кількість інформації, з якою потрібно вміти працювати.
- Раніше вважалося, що писемність – основний навик. На початку цифрових технологій сюди додалося вміння володіти комп’ютером. Зараз перемішування є основним навиком – ми повинні вміти писати, виокремлювати різні шматки інформації, компілювати їх правильно і синтезувати нові знання. Це буде найбільш потрібним навиком найближчі 10-15 років – всі відкриття відбуваються на міждисциплінарному стику наук.
– А ми все ще як 200 років тому тренуємо запам’ятовування, вчимо дітей фактам і визначенням. Діти не вчаться мислити самостійно, бо мають чітко закладену шкільну програму. У школі вбивають креативність і мотивацію.
А систему оцінювання у вигляді стандартизованих тестів Сергій Бабак називає “вселенським злом”, тому що вона знищує саму школу як явище.
Фото: Сергій Бабак