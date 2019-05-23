Сергій Бабак, радник Зеленського з питань освіти і науки, розповів, як має виглядати сучасна школа. Чому Вікіпедія має замінити підручники, вчителі мають стати фрілансерами, а шкільні бібліотеки більше неактуальні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Сергій Бабак, радник президента Володимира Зеленського з питань освіти і науки, виступив на українському форумі інтернет-діячів iForum. Він розповів, як має виглядати школа у найближчому майбутньому.

Факти ICTV зібрали найважливіше з його виступу.

– Для того, щоб зрозуміти, чому сьогодні не вчить школа, треба орієнтуватись на тренди майбутнього, – каже експерт.

Раніше інформацію було складно отримати, тому вчитель був ретранслятором знань та інформації. З появою інтернету інформація стала легкодоступною і безкоштовною. Змінюється роль вчителя. Він має вчити дітей працювати з цією інформацією, фільтрувати її і виділяти з неї корисну.

З появою інтернету інформація стала легкодоступною і безкоштовною. Змінюється роль вчителя. Він має вчити дітей Скоро роботи замінять більшість професій. Ми конкуруватимемо з ними. Діти в школі матимуть справу зі штучним інтелектом. Все, що відбувається в цифровому світі, відстежується штучним інтелектом, а тому потрібно вчити з цим жити і працювати .

. Інформація перестає бути статичною. Раніше вона була в вигляді файлів, а зараз має вигляд потоків. Тепер ми вже не можемо задовільнитись вчорашньою газетою. Те ж саме із шкільними підручниками – вони будуть схожі на Вікіпедію. Немає сенсу друкувати багато підручників, якщо можна зробити один, який буде постійно оновлюватись і дописуватись.

Спочатку ми були людьми слова, з появою друкарського верстата ми стали людьми книги, а зараз ми – люди екрану. Ми черпаємо всю інформацію з екранів. Якщо люди середнього віку вчились жити з цими технологіями, то сучасні діти з ними народились і не знають іншого життя. Забороняти користуватися смартфонами в школі – це злочин. Потрібно залучати дітей до навчання через смартфони.

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Uber не володіє жодним автомобілем, BnB не володіє жодним готелем. Ці компанії продають доступ. Аналогічно буде функціонувати й освіта. Немає сенсу мати шкільні бібліотеки, якщо можна зробити доступ до універсальної. Теж ж саме з вчителями. Все спроститься, якщо не буде штатних вчителів , а буде доступ до вчителів у різних точках світу.

, а буде доступ до вчителів у різних точках світу. Наш смартфон передає божевільний потік інформації. Однак цю інформацію фільтрують уряди, політичні сили, корпорації. Дітей треба вчити самостійно фільтрувати інформацію, відрізняти правду від брехні та розпізнавати ці фільтри.

Віртуальна та доповнена реальності змінять структуру освіту. Втім, перебуваючи в віртуальному просторі, ви втрачаєте анонімність. Будь-який крок залишається назавжди. Цьому потрібно вчити дітей – інформаційній гігієні. Сенсори, біг дата і прозорість – це те, чому потрібно навчати в школі. Про нас збирається божевільна кількість інформації, з якою потрібно вміти працювати.

Про нас збирається божевільна кількість інформації, з якою потрібно вміти працювати. Раніше вважалося, що писемність – основний навик. На початку цифрових технологій сюди додалося вміння володіти комп’ютером. Зараз перемішування є основним навиком – ми повинні вміти писати, виокремлювати різні шматки інформації, компілювати їх правильно і синтезувати нові знання. Це буде найбільш потрібним навиком найближчі 10-15 років – всі відкриття відбуваються на міждисциплінарному стику наук.

– А ми все ще як 200 років тому тренуємо запам’ятовування, вчимо дітей фактам і визначенням. Діти не вчаться мислити самостійно, бо мають чітко закладену шкільну програму. У школі вбивають креативність і мотивацію.

А систему оцінювання у вигляді стандартизованих тестів Сергій Бабак називає “вселенським злом”, тому що вона знищує саму школу як явище.

Фото: Сергій Бабак