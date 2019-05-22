Первые кадровые назначения президент Украины Владимир Зеленский сделал 21 мая.

Владимир Зеленский сделал первые кадровые назначения. В частности, Администрация президента получила новый состав.

Президент уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба и назначил Руслана Хомчака.

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Первые назначения Зеленского

Глава Администрации президента – Андрей Богдан.

До 2010 года работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

В 2019 году Богдан стал юридическим советником кампании Зеленского.

Заместитель главы Администрации президента – Вадим Пристайко.

В 2002-2004 годах занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия), с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США.

Также Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде (2012-2014).

С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.

Ранее сообщалось о том, что Пристайко рассматривают, как кандидатуру на должность министра иностранных дел.

Заместитель главы Администрации президента – Руслан Рябошапка.

В 2010-2011 годах был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина.

В 2011-2013 годах – заместителем директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина.

В 2013-2014 годах возглавлял Департамент анализа антикоррупционной политики в Transparency International Украина и был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.

В 2016-2017 годах был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На выборах 2019 года был советником Зеленского.

Заместитель главы Администрации президента – Кирилл Тимошенко.

Тимошенко – руководитель телепродакшн-компании GoodMedia.

На этой компании снимали ролики Зеленского, включая вызов Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.

Заместитель главы Администрации президента – Юрий Костюк.

Костюк является сценаристом сериала Слуга народа.

Первый заместитель главы Администрации президента – Сергей Трофимов.

Трофимов является исполнительным продюсером Студии Квартал-95.

Также он курировал кинематографическое направление развития студии.

Первый помощник президента – Сергей Шефир.

Шефир является продюсером, сценаристом и директором Студии Квартал-95.

Помощник президента – Андрей Ермак.

Ермак является основателем международной юридической компании, которая осуществляет юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ.

Также он основатель Garnet International Media Group и продюсер фильмов.

Советник президента – Руслан Стефанчук.

Стефанчук – доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Во время выборов он был советником Зеленского и отвечал за идеологические аспекты и работу по разработке программы внешней политики.

Советник президента – Михаил Федоров.

Федоров был руководителем диджитал-стратегии в кампании Зеленского и отвечал за его продвижение в соцсетях.

Первый заместитель председателя СБУ – Иван Баканов.

Баканов является главой партии Слуга народа, главой избирательного штаба Зеленского.

Также он один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.

Представитель президента Украины в Кабинете министров – Андрей Герус.

В 2014 году был членом Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В 2015 году баллотировался в Киевсовет от Объединения Самопомощь.

С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

К слову, изначально заместителем главы Администрации президента была назначена Елена Зеркаль, но она отказалась от должности.

Елена Зеркаль с августа 2014 года была заместителем министра иностранных дел по европейской интеграции, возглавляла украинские делегации в международных судах в делах Украины против России.

Она брала участие в первых встречах Зеленского с лидерами государств в день инаугурации.

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