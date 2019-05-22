Первые кадровые назначения президент Украины Владимир Зеленский сделал 21 мая.
Владимир Зеленский сделал первые кадровые назначения. В частности, Администрация президента получила новый состав.
Президент уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба и назначил Руслана Хомчака.
Читайте: Руслан Хомчак – что известно о новом главе Генштаба
Первые назначения Зеленского
Глава Администрации президента – Андрей Богдан.
До 2010 года работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).
В 2019 году Богдан стал юридическим советником кампании Зеленского.
Заместитель главы Администрации президента – Вадим Пристайко.
В 2002-2004 годах занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия), с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США.
Также Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде (2012-2014).
С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.
Ранее сообщалось о том, что Пристайко рассматривают, как кандидатуру на должность министра иностранных дел.
Заместитель главы Администрации президента – Руслан Рябошапка.
В 2010-2011 годах был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина.
В 2011-2013 годах – заместителем директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина.
В 2013-2014 годах возглавлял Департамент анализа антикоррупционной политики в Transparency International Украина и был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.
В 2016-2017 годах был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
На выборах 2019 года был советником Зеленского.
Заместитель главы Администрации президента – Кирилл Тимошенко.
Тимошенко – руководитель телепродакшн-компании GoodMedia.
На этой компании снимали ролики Зеленского, включая вызов Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.
Заместитель главы Администрации президента – Юрий Костюк.
Костюк является сценаристом сериала Слуга народа.
Первый заместитель главы Администрации президента – Сергей Трофимов.
Трофимов является исполнительным продюсером Студии Квартал-95.
Также он курировал кинематографическое направление развития студии.
Первый помощник президента – Сергей Шефир.
Шефир является продюсером, сценаристом и директором Студии Квартал-95.
Помощник президента – Андрей Ермак.
Ермак является основателем международной юридической компании, которая осуществляет юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ.
Также он основатель Garnet International Media Group и продюсер фильмов.
Советник президента – Руслан Стефанчук.
Стефанчук – доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.
Во время выборов он был советником Зеленского и отвечал за идеологические аспекты и работу по разработке программы внешней политики.
Советник президента – Михаил Федоров.
Федоров был руководителем диджитал-стратегии в кампании Зеленского и отвечал за его продвижение в соцсетях.
Первый заместитель председателя СБУ – Иван Баканов.
Баканов является главой партии Слуга народа, главой избирательного штаба Зеленского.
Также он один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.
Представитель президента Украины в Кабинете министров – Андрей Герус.
В 2014 году был членом Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В 2015 году баллотировался в Киевсовет от Объединения Самопомощь.
С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.
К слову, изначально заместителем главы Администрации президента была назначена Елена Зеркаль, но она отказалась от должности.
Елена Зеркаль с августа 2014 года была заместителем министра иностранных дел по европейской интеграции, возглавляла украинские делегации в международных судах в делах Украины против России.
Она брала участие в первых встречах Зеленского с лидерами государств в день инаугурации.
Факты ICTV также писали, что известно об Александре Данилюке, которого рассматривают на должность секретаря СНБО.