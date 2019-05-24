25-26 мая общественный транспорт временно изменит движение во время международных соревнований по велосипедному спорту.

25 и 26 мая в связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту Race Horizon Park вносятся временные изменения в работу общественного транспорта.

25 мая с 05.30 ориентировочно до 17.30 движение меняется следующим образом:

автобус маршрута № 2 – от ул. Булгакова до просп. Победы по собственному маршруту, далее – ул. Гарматная – б-р Вацлава Гавела – дальше по собственному маршруту;

автобус маршрута №24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Софийской площади;

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Софийской площади; автобус маршрута №114 – от ул. Милославской до Софийской площади;

автобус маршрута №118 – от ст. м. Черниговская ст. м. Дворец Спорта;

троллейбусы маршрутов №№5, 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской ст. м. Нивки;









На выходные в Киеве изменится маршрут общественного транспорта (КАРТА) / 2 фотографии

троллейбусы маршрута №8 – от ул. Смелянской до железнодорожного вокзала Южный;

троллейбусы маршрута №17 – от пл. Космонавтов до железнодорожного вокзала Южный.

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26 мая с 6.00 ориентировочно до 17.00:

д вижение автобусов маршрутов №№5, 19 временно приостанавливается;

временно приостанавливается; движение автобусов маршрута №12 организуется от железнодорожного вокзала Южный до ул. Механизаторов по собственному маршруту, далее ул. Соломенская – ул. Волгоградская;

движение троллейбусов маршрута №40 организуется от ул. Кадетский Гай до Железнодорожного массива;

организуется от ул. Кадетский Гай до Железнодорожного массива; движение троллейбусов маршрута №42Д организуется от железнодорожной ст. Киев-Волынский до Севастопольской площади.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева.