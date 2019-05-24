PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На выходные в Киеве изменится маршрут общественного транспорта (КАРТА)

25-26 мая общественный транспорт временно изменит движение во время международных соревнований по велосипедному спорту.

На выходные в Киеве изменится маршрут общественного транспорта (КАРТА)

25 и 26 мая в связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту Race Horizon Park вносятся временные изменения в работу общественного транспорта.

25 мая с 05.30 ориентировочно до 17.30 движение меняется следующим образом:

  • автобус маршрута № 2 – от ул. Булгакова до просп. Победы по собственному маршруту, далее – ул. Гарматная – б-р Вацлава Гавела – дальше по собственному маршруту;

  • автобус маршрута №24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Софийской площади;
  • автобус маршрута №114 – от ул. Милославской до Софийской площади;

  • автобус маршрута №118 – от ст. м. Черниговская ст. м. Дворец Спорта;

  • троллейбусы маршрутов №№5, 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской ст. м. Нивки;
  • image
  • image
На выходные в Киеве изменится маршрут общественного транспорта (КАРТА) / 2 фотографии
  • троллейбусы маршрута №8 – от ул. Смелянской до железнодорожного вокзала Южный;

  • троллейбусы маршрута №17 – от пл. Космонавтов до железнодорожного вокзала Южный.

Читайте: День Киева 2019: какие улицы перекроют и где ограничат движение транспорта

26 мая с 6.00 ориентировочно до 17.00:

  • движение автобусов маршрутов №№5, 19 временно приостанавливается;
  • движение автобусов маршрута №12 организуется от железнодорожного вокзала Южный до ул. Механизаторов по собственному маршруту, далее ул. Соломенская – ул. Волгоградская;

  • движение троллейбусов маршрута №40 организуется от ул. Кадетский Гай до Железнодорожного массива;
  • движение троллейбусов маршрута №42Д организуется от железнодорожной ст. Киев-Волынский до Севастопольской площади.

Читайте: День Киева 2019: афиша мероприятий

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева.

Источник: КГГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка