25-26 травня громадський транспорт тимчасово змінить рух під час міжнародних змагань з велосипедного спорту.

25 та 26 травня у зв’язку із проведенням міжнародних змагань з велосипедного спорту Race Horizon Park вносяться тимчасові зміни в роботу громадського транспорту.

25 травня з 05.30 орієнтовно до 17.30 рух змінюється таким чином:

автобус маршруту № 2 – від вул. Булгакова до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі – вул. Гарматна – б-р Вацлава Гавела – далі за власним маршрутом;

автобус маршруту № 24 – від Національного музею Історії України у Другій світовій війні до Софійської площі;

– від Національного музею Історії України у Другій світовій війні до Софійської площі; автобус маршруту № 114 – від вул. Милославської до Софійської площі;

автобус маршруту № 118 – від ст. м. Чернігівська до ст. м. Палац Спорту;

тролейбуси маршрутів №№ 5, 7 – відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до ст. м. Нивки;









На вихідні у Києві зміниться маршрут громадського транспорту (КАРТА) / 2 фотографии

тролейбуси маршруту № 8 – від вул. Смілянської до залізничного вокзалу Південний;

тролейбуси маршруту № 17 – від пл. Космонавтів до залізничного вокзалу Південний.

Читайте: День Києва 2019: які вулиці перекриють і де обмежать рух транспорту

26 травня з 06.00 орієнтовно до 17.00:

рух автобусів маршрутів №№ 5, 19 тимчасово призупиняється;

тимчасово призупиняється; рух автобусів маршруту № 12 організовується від залізничного вокзалу Південний до вул. Механізаторів за власним маршрутом, далі вул. Солом’янська – вул. Волгоградська;

рух тролейбусів маршруту № 40 організовується від вул. Кадетський Гай до Залізничного масиву;

організовується від вул. Кадетський Гай до Залізничного масиву; рух тролейбусів маршруту № 42Д організовується від зал. ст. Київ-Волинський до Севастопольської площі.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День Києва.