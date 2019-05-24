25-26 травня громадський транспорт тимчасово змінить рух під час міжнародних змагань з велосипедного спорту.
25 та 26 травня у зв’язку із проведенням міжнародних змагань з велосипедного спорту Race Horizon Park вносяться тимчасові зміни в роботу громадського транспорту.
25 травня з 05.30 орієнтовно до 17.30 рух змінюється таким чином:
- автобус маршруту № 2 – від вул. Булгакова до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі – вул. Гарматна – б-р Вацлава Гавела – далі за власним маршрутом;
- автобус маршруту № 24 – від Національного музею Історії України у Другій світовій війні до Софійської площі;
- автобус маршруту № 114 – від вул. Милославської до Софійської площі;
- автобус маршруту № 118 – від ст. м. Чернігівська до ст. м. Палац Спорту;
- тролейбуси маршрутів №№ 5, 7 – відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до ст. м. Нивки;
На вихідні у Києві зміниться маршрут громадського транспорту (КАРТА) / 2 фотографии
- тролейбуси маршруту № 8 – від вул. Смілянської до залізничного вокзалу Південний;
- тролейбуси маршруту № 17 – від пл. Космонавтів до залізничного вокзалу Південний.
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26 травня з 06.00 орієнтовно до 17.00:
- рух автобусів маршрутів №№ 5, 19 тимчасово призупиняється;
- рух автобусів маршруту № 12 організовується від залізничного вокзалу Південний до вул. Механізаторів за власним маршрутом, далі вул. Солом’янська – вул. Волгоградська;
- рух тролейбусів маршруту № 40 організовується від вул. Кадетський Гай до Залізничного масиву;
- рух тролейбусів маршруту № 42Д організовується від зал. ст. Київ-Волинський до Севастопольської площі.
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До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День Києва.