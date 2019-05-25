Россия обязана выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Россия взяла на себя обязательства и должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву, освободив украинских моряков.

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– Россия должна это сделать и отчитаться трибуналу. Меры воздействия есть только политические, и конечно, Россия является стороной этой конвенции. Она взяла на себя обязательства относительно обязательности решений этого трибунала и мы надеемся, что Россия будет помнить это, – сказала она.

Адвокат Николай Полозов заявил, что власти Украины и команда адвокатов в РФ будут обращаться к российским властям с требованием освободить моряков, ссылаясь на решение трибунала.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Фото: Lana Zerkal