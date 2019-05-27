В аэропорту Борисполь вечером 26 мая произошел неприятный конфуз с самолетом авиакомпании Международные авиалинии Украины – он улетел, не дождавшись около 30 пассажиров, ехавших на посадку во втором автобусе.

Пассажирка рейса PS55 Александра Коровник, летевшая из Лондона в Одессу с пересадкой в Киеве, написала в соцсетях, что тех, кто шел крайними на посадку, долго собирали в автобусе.

– На посадку в Киеве пришла вовремя! Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус, и дальше история на миллион – автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу, – рассказала женщина.

По ее словам, возникла паника, потому что у кого-то друзья или родственники уже улетели в Одессу.

Читайте: Получим, но не будем летать: МАУ о Boeing 737 MAX

При этом в МАУ предложили оставшимся пассажирам рейса PS055 автобус до Одессы, потому что на следующий рейс не было мест.

В комментариях к посту менеджер пресс-службы МАУ сообщила, что данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг.

Ранее Факты ICTV собрали всю информацию о перевозке ручной клади в МАУ.

Источник: Александра Коровник

Фото: Александра Коровник