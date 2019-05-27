В аеропорту Бориспіль увечері 26 травня стався неприємний конфуз з літаком авіакомпанії Міжнародні авіалінії України – він полетів, не дочекавшись близько 30 пасажирів, які їхали на посадку в другому автобусі.

Пасажирка рейсу PS55 Олександра Коровник, яка летіла з Лондона до Одеси з пересадкою в Києві, написала в соцмережах, що тих, хто йшов крайніми на посадку, довго збирали в автобусі.

– На посадку в Києві прийшла вчасно! Була величезна черга, проходжу реєстрацію, заходжу в автобус, і далі історія на мільйон – автобус катає нас по полю і повертає назад до терміналу, – розповіла жінка.

За її словами, виникла паніка, тому що у когось друзі або родичі вже вилетіли в Одесу.

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При цьому в МАУ запропонували пасажирам рейсу PS055, що залишилися, автобус до Одеси, тому що на наступний рейс не було місць.

У коментарях під постом менеджер прес-служби МАУ повідомила, що дана ситуація сталася через помилку співробітників обслуговуючої компанії Аерохендлінг.

Раніше Факти ICTV зібрали всю інформацію про перевезення ручної поклажі в МАУ.

Джерело: Александра Коровник

Фото: Александра Коровник