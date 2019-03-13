PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Получим, но не будем летать: МАУ о Boeing 737 MAX

МАУ не будет отказываться от самолетов Boeing 737 MAX, но не собирается допускать их к полетам.

Літак Boeing 737

Авиакомпания МАУ не откажется от поставок самолетов Boeing 737 MAX, однако не будет допускать их к полетам в ближайшее время.

Коммерческое использование самолетов начнется только после того, как компания получит все необходимые на это разрешения.

– К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен лишь тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что он соответствует всем требованиям безопасности, – говорится в сообщении.

МАУ планирует начать полеты Boeing 737 MAX только после получения разрешений от авиационных властей Украины, ЕС и США.

Читайте: Официально: в ЕС запретили полеты Boeing-737

В компании добавили, что ведется активный диалог с производителем указанных самолетов.

К слову, авиакатастрофа в Эфиопии привела к падению акций компании Boeing почти на 10%.

Источник: ЛІГА.net

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Официально: в ЕС запретили полеты Boeing-737 
Boeing перенес презентацию самолета из-за катастрофы в Эфиопии
Из-за катастрофы в Эфиопии: Китай запретил полеты на Boeing 737 MАХ
Конфликт Индии с Пакистаном: застрявшие в Дели украинцы вернулись в Киев
На борту самолета МАУ нашли неизвестное вещество, рейс перенесли
МАУ задержала 22 рейса в Борисполе – названа причина
Новые правила МАУ: за пакет из duty free еще €15
МАУ меняет правила для ручной клади – сколько доплачивать
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка