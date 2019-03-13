МАУ не будет отказываться от самолетов Boeing 737 MAX, но не собирается допускать их к полетам.

Авиакомпания МАУ не откажется от поставок самолетов Boeing 737 MAX, однако не будет допускать их к полетам в ближайшее время.

Коммерческое использование самолетов начнется только после того, как компания получит все необходимые на это разрешения.

– К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен лишь тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что он соответствует всем требованиям безопасности, – говорится в сообщении.

МАУ планирует начать полеты Boeing 737 MAX только после получения разрешений от авиационных властей Украины, ЕС и США.

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В компании добавили, что ведется активный диалог с производителем указанных самолетов.

К слову, авиакатастрофа в Эфиопии привела к падению акций компании Boeing почти на 10%.