В рамках роботи Українського Дому в Давосі група ICU провела панельну дискусію на тему штучного інтелекту, його впливу на майбутнє суспільства і світової економіки, а також про багатообіцяючі розробки українських ІТ-компаній.

На запрошення ICU в Давосі виступили:

Олександра Джонсон – засновник і керуючий директор Global Technology Capital, один з найбільш активних інвесторів Кремнієвої долини в технологічні розробки країн Східної Європи;

Джо Лендон – віце-президент Lockheed Martin, де він відповідає за розробки в галузі освоєння космосу з застосуванням штучного інтелекту;

Імтіаз Адам, засновник і генеральний директор Deep Learn Strategies – стартапа в галузі машинного навчання, чий Twitter-акаунт @DeepLearn007 входить до десятки найвпливовіших у світі джерел інформації в соціальних медіа про штучний інтелект, передає Обозреватель

ICU наводить показову статистику: якщо в 2013 році обсяг світових інвестицій в штучний інтелект склав $1,8 млрд, то вже в 2017 році в цей напрямок інвестори вклали $15 млрд.

Один тільки автогігант Ford планує інвестувати в штучний інтелект протягом п’яти років $1 млрд. Мета цієї інвестиції – створення віртуальної системи управління безпілотним автомобілем, який Ford виведе на ринок до 2021 року.

Одним з головних драйверів для розвитку штучного інтелекту є Big Data.

– 90% світової Big Data отримано буквально за останні кілька років, – розповів Імтіаз Адам. Дані надходять із соціальних медіа, різних digital-програм, інтернету, мобільних пристроїв і т.д. Швидкість надходження цих даних, їх обсяг і перевірка на достовірність – непосильне навантаження для людського ресурсу, це вже царство алгоритмів і штучного інтелекту.

Інший приклад переваги технологій над людськими можливостями привів Джо Лендон:

– Сьогодні освоєння космосу неможливо без застосування штучного інтелекту. Якщо ви керуєте космічним кораблем, ви не можете робити це вручну в режимі реального часу, наприклад, в процесі стикування або посадки. Поки відправлений вами з Землі радіосигнал досягне об’єкта, там вже все відбудеться. Такі операції здійснює штучний інтелект, яким обладнаний корабель.

Перебуваючи в Українському Домі в Давосі, учасники панелі високо оцінили і технологічний потенціал України, яка може стати потужним гравцем на світовому ринку стартапів.

Україна вже є одним із найбільших у світі постачальників послуг ІТ-аутсорсингу, а в Європі наша країна посідає перше місце за кількістю розробників.

– У мене є доступ практично до всіх східноєвропейських країн, але українські підприємці відрізняються від інших, вони безстрашні, вони хочуть змінити світ, – зазначила Олександра Джонсон.

Як розповіли в ICU, річний обсяг експорту ІТ-послуг в Україні перевищує $3 млрд. Багато з цих розробників, маючи математичну освіту і досвід роботи з західними компаніями, створюють в Україні стартапи, які потім стають всесвітньо відомими. Але перспективних пропозицій зараз в країні ще набагато більше, ніж попиту.

– Ми продовжуємо інвестувати в українські технологічні стартапи і вважаємо, що дискусія в Давосі – чудовий стимул для залучення міжнародної уваги до цієї ніші. Інвестори все більше дізнаються про потенціал країни, пов’язаний із новими технологіями, і готові заходити на наш ринок, – підсумував Роман Нікітов, співкерівник підрозділу венчурних інвестицій ICU.

Довідка. Група ICU – незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи розміром понад $500 млн.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.