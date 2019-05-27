Топ-менеджери та співвласники ICU Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк розповіли про всі інноваційні проекти, в які інвестувала їхня фінансова група.

Ще у жовтні минулого року на Ukraine Week у Лондоні вони офіційно заявили про вихід ICU на венчурний ринок, але оприлюднили назви тільки двох з п’яти стартапів, частку в яких придбали.

Один з них – дуже популярний у світі серед котофілів і собаколюбів Petcube, інтерактивна няня для домашніх тварин від українських розробників Ажнюка та Нескіна.

Це маленький багатофункціональний пристрій, що працює через Wi-Fi і керується через мобільний додаток, підтримує онлайн-зв’язок господаря з його вихованцем.

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Другий проект, інвестиції в який розкрив Макар Пасенюк, теж український – серія гаджетів від компанії Hideez Technology, яка викликала на початку 2018 року підвищену зацікавленість фахівців на Blockchain Hub у Києві.

Пристрій Hideez Key 2 забезпечує суперзахист цифрової інформації на основі недоступної для перехоплення технології Invisible Pin.

Тепер вже стали відомі три інші високотехнологічні розробки з першої п’ятірки стартапів, що удостоїлися фінансової уваги ICU, а також нові інвестиції групи.

– У нас довгострокова стратегія венчурних інвестицій, яка включає в себе вкладення в інноваційні проекти найрізноманітніших напрямків – від кібербезпеки до fashion tech і банків майбутнього, – розповідає Макар Пасенюк.

Наприклад, американський Good Money, абсолютно особливий для фінансового середовища онлайн-банк, пріоритетами якого, крім доходу, є демократія, загальнолюдські цінності та принципи соціальної справедливості.

Його глава, філантроп Гуннар Лавлейс, планує охопити мережею своїх банкоматів весь цивілізований світ і взагалі відмовитися від комісій за зняття коштів.

Кредитні та депозитні програми банку більш ніж конкурентні на ринках присутності, а 50% прибутку банк спрямовуватиме на екопроекти і гуманітарні програми. При цьому кожен клієнт банку Good Money автоматично стає його акціонером.

Ще один проект, партнером якого стала група ICU, пов’язаний з рітейлом. Інтернет-платформа Smart Commerce функціонує як гігантська база даних про будь-який споживчий товар. Вона збирає й аналізує відомості про ціни, асортимент, наявність товарів у виробників, а також попит на них.

Фішка Smart Commerce в швидкості обробки інформації, її своєчасність та актуальність для користувачів.

Покупці можуть в один клік придбати оригінальні товари за ціною виробника, минаючи мережеві націнки. А продавці, серед яких такі транснаціональні гранди, як Procter & Gamble і Nestle, із задоволенням користуються в маркетингових цілях свіжою ринковою аналітикою від онлайн-сервісу Smart Commerce.

Два одесита, Вадим Роговський і Олександр Арапов розробили унікальну технологію 3DLook, яку теж помітила і фінансувала ICU. І тепер у компанії 3DLook, крім двох українських, є офіс у Сполучених Штатах і у Лондоні.

А французька корпорація LVMH, яка об’єднує ціле сузір’я розкішних брендів, таких як Givenchy і Dior, навіть присудила цьому проекту премію як найкращому стартапу в сфері моди і рітейлу.

Ця інноваційна технологія, створена українськими IT-інженерами, не має аналогів у світі. Всього за двома фотографіями вона будує точну проекцію людського тіла, необхідну для вибору правильного розміру одягу онлайн.

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Звичайно, Україна далеко не лідер у світовому рейтингу найбільш просунутих в інноваційній сфері держав, таких як Південна Корея чи Німеччина. Але сьогодні 70% венчурних вкладень ICU – це саме українські стартапи.

Решта 30% – IT-розробки або компанії, не пов’язані з нашою країною, але, за словами Макара Пасенюка, ICU все одно намагається познайомити їх із талановитими українськими інженерами для можливої ​​співпраці.

ICU допомагає розкрити інтелектуальний потенціал країни, високий технічний рівень і можливості наших фахівців.

І ще один приклад – компанія Apostera, що розробляє спеціальні програми для автомобільної промисловості, які допомагають пересічним власникам авто в навігації і забезпечують їм більш безпечне лавірування у дорожньому трафіку.

Тема створення безпечного автомобіля дуже актуальна для експертів, що створюють концепти найбажаніших автобрендів. Тому українська команда Apostera тепер базується у Мюнхені. У неї також є філії в Китаї та Україні.

Варто також згадати проспонсорований ICU цікавий британський проект Xelba.

– Все, що здатне до спілкування, має бути на зв’язку, – сказав розробник цієї технології, а в минулому інженер Apple, Ракеш Ганді.

У цьому і полягає функціональна суть його програмного забезпечення – всі корпоративні апарати, офісна техніка та комп’ютерні пристрої інтегруються для злагодженої спільної роботи в єдину мережу, якою можна керувати онлайн.

За даними Макара Пасенюка, сума вкладень IСU у кожен стартап варіюється від $200 тис. до $1 млн і залежить від характеру та потреб самого проекту.

Принципи відбору проектів, вартих уваги групи, озвучив Костянтин Стеценко.

За його словами, для отримання інвестицій від ICU, у компанії повинні бути: інноваційний продукт, амбітна команда, яка мислить масштабно і не боїться ризикувати, можливість виведення продукту на глобальні ринки.

Як пояснює Костянтин Стеценко, для реалізації третього пункту компанії доведеться боротися за капітал вже зовсім на іншому рівні, – їй потрібно стати конкурентною на світових ринках.

– Погляд інвесторів і покупців там розсіюється на сотні тисяч інших технологічних продуктів. Наша роль – в тому, щоб подивитися на унікальність компанії на більш ранньому етапі і допомогти її продукту стати помітним і значущим на глобальному рівні, – резюмує він.

Фінансова група ICU була заснована в 2006 році та управляється двома партнерами, вихідцями з ING – Макаром Пасенюком і Костянтином Стеценком.

Основні сфери діяльності ICU – торговельні операції, інвестбанкинг, управління активами приватних осіб та інституціональних інвесторів, загальна сума яких перевищує $0,5 млрд.

Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

В її структуру також входить банк Авангард і у веденні знаходяться два успішних і прибуткових міжнародних фонди: CIS Opportunities Fund, зазначений рейтингами Bloomberg і World Finance, і Global Opportunities Fund.

Також ICU є лідером за кількістю та обсягом угод з ОВДП на українському фондовому ринку.

До речі, раніше ми писали, що група ICU провела в Давосі панельну дискусію про штучний інтелект.