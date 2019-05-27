Омбудсмен Людмила Денисова выясняет информацию по поводу бунта заключенных и пожара в Южной исправительной колонии №51, что в Одессе.

Представитель омбудсмена Людмилы Денисовой Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия в Южную исправительную колонию №51.

Предварительно сообщили, что причиной бунта стали обыски, которые проводили у осужденных.

– По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается, – сообщает Денисова.

Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены.

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Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора.

Напомним, из-за беспорядков в Одессе, которое начали заключенные колонии №51 полиция открыла уголовное производство.

Источник: Людмила Денісова