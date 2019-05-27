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Факти / Україна / Політика

Причиною бунту в колонії Одеси стали обшуки в’язнів – Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова з’ясовує інформацію щодо бунту ув’язнених та пожежі у Південній виправній колонії №51, що в Одесі.

Причиною бунту в колонії Одеси стали обшуки в’язнів – Денісова

Представник омбудсмена Людмили Денісової Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події у Південну виправну колонію №51.

Попередньо повідомили, що  причиною бунту стали обшуки, які проводили у засуджених.

– За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав.

З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму. Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтверджується, – повідомляє Денісова.

Заручниками бунтарів стали три медпрацівника та три охоронця, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнено.

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Наразі ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори.

Нагадаємо, через заворушення в Одесі, яке почали ув’язнені колонії №51 поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: Людмила Денісова

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