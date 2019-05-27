Омбудсмен Людмила Денісова з’ясовує інформацію щодо бунту ув’язнених та пожежі у Південній виправній колонії №51, що в Одесі.

Представник омбудсмена Людмили Денісової Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події у Південну виправну колонію №51.

Попередньо повідомили, що причиною бунту стали обшуки, які проводили у засуджених.

– За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав.

З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму. Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтверджується, – повідомляє Денісова.