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Факты / Украина / Политика

Разумков возглавил партию Слуга народа

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.

Дмитро Разумков

Дмитрий Разумков на съезде был избран главой партии Слуга народа вместо Ивана Баканова, который назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

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Несколько дней тому назад заместитель главы АП Руслан Рябошапка сказал, что советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков возглавит список партии Слуга народа.

Источник: Интерфакс-Украина

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