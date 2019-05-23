Руслан Стефанчук считает, что количество народных депутатов в Украине нужно уменьшить.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает уменьшить количество народных депутатов.

По его словам, нашей стране нужно взять за основу европейские нормы представительства.

Стефанчук рассуждает, что 450 нардепов, как сейчас, было достаточно, когда украинцев насчитывалось 52 миллиона.

– А когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представительства нарушены и количество народных депутатов нужно пересмотреть.

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Напомним, Стефанчук рассказал, что в основе идеологии партии Слуга народа лежит либертарианство.