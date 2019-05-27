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Разумков очолив партію Слуга народу

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.

Дмитро Разумков

Дмитра Разумкова на з’їзді було обрано головою партії Слуга народу замість Івана Баканова, якого призначено першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ.

Читайте: Представник Зеленського у Раді пропонує зменшити кількість нардепів

Кілька днів тому заступник глави АП Руслан Рябошапка сказав, що радник президента Володимира Зеленського та екс-спікер його передвиборного штабу Дмитро Разумков очолить список партії Слуга народу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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