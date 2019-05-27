295 млн грн потратят на печать бюллетеней на выборы в Верховную Раду.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко заявил, что ориентировочная стоимость печати бюллетеней на выборы в Верховную Раду составит 295 млн гривен.

По его словам, бюллетеней необходимо будет напечатать вдвое больше, чем на выборы президента.

– У нас выборы на многомандатных округах – это более 30 млн бюллетеней. И выборы на общенациональном многомандатном избирательном округе – это тоже более 30 млн бюллетеней, – сказал он.

Радченко рассказал, что ожидаемая стоимость тендера на изготовление и доставку более 3 тыс. избирательных ящиков составляет более 11 млн грн, а услуги по изготовлению и доставке архивных боксов обойдутся в более 4 млн грн.

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Он напомнил, что 25 мая ЦИК объявила четыре лота по публичным закупкам.

– Первый – закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в многомандатном избирательном округе. Ожидаемая стоимость этих торгов – более 14 млн грн. Следующее – закупка услуг по изготовлению и доставке бланков протоколов участковых, окружных избирательных комиссий и бланков актов и тому подобное. Ожидаемая стоимость этого тендера – более 20 млн грн, – сказал он.

Также он добавил, что согласно закону, за 10 дней до выборов должны быть доставлены информационные плакаты партий, которые будут печататься за бюджетные деньги.

Радченко отметил, что пока это приблизительные цифры, поскольку неизвестно количество партий, которые пойдут на выборы.

Напомним, парламентские выборы состоятся 21 июля. Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду 2019 онлайн.

Фото: Центральная избирательная комиссия